الإسكان: نستهدف تنفيذ 15 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة

محمود زكيقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الهيئة تستهدف أكثر من ١٥ ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة.وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن الهيئة لديها محفظة أراضٍ كبيرة تساعدها في عملية الطرح وتنفيذ خطة حقيقية للتنمية.وأشار إلى أن هيئة المجتمعات ال



محمود زكي

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الهيئة تستهدف أكثر من ١٥ ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن الهيئة لديها محفظة أراضٍ كبيرة تساعدها في عملية الطرح وتنفيذ خطة حقيقية للتنمية.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح الأراضي الخدمية بسعر تكلفة المرافق نظرا لأن الهيئة تستهدف التوسع والتنمية في تلك المناطق.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف مجمعات صناعية بالمدن الجديدة لتقليل الهجرة الداخلية القاهرة الكبرى بحثا عن فرص عمل.

وأكد أن الهيئة أتاحت أراضٍ سكنية للأفراد من خلال القرعة كل 3 أشهر، حيث تم طرح أكثر من ١٢٠ ألف قطعة خلال 3 سنوات.