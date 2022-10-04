الإسكان: ميزانية «المجتمعات العمرانية» ارتفعت إلى 144 مليار جنيه وحجم مشاركتها مع القطاع الخاص 150 مليارا



كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن ميزانية هيئة «المجتمعات العمرانية» ارتفعت إلى 144 مليار جنيه هذا العام ، مشيرا إلى أن وحجم مشاركتها مع القطاع الخاص وصل 150 مليارا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الدولة بذلت جهداً كبيراً للانتهاء من المناطق الخطرة ولم يعد في مصر مناطق ذات خطورة داهمة الآن في العشوائيات وتم توفير مساكن بديلة بإجمالي 45 مليار جنيهاً دون عائد اقتصادي لافتاً إلى أن 250 ألف وحدة سكنية أنهت مناطق الخطورة الداهمة في مصر .

وأشار إلى أن البناء في مناطق بكر جديدة تكلفته أقل من التدخل في منطقة قائمة بالفعل.

أما على مستوى الإسكان الاجتماعي قال : “حتى الآن نفذنا وننفذ 800 ألف وحدة سكنية في الإسكان و المستفيد من الإسكان الاجتماعي لا يدفع أكثر من 40% إلى 50% من القيمة الحقيقية للوحدة “.

ولفت إلى أن موجة التضخم العالمية وإنعكاسها على إسكان الدولة أدت لارتفاع التكاليف بنسبة 25-30% ورغم ذلك فهيئة المجتماعت العمرانية لديها مصادرها الاقتصادية القائمة والمعتمدة على نفسها الخاص.

وأكمل : ” أنفقنا تريليون و18 مليار جنيه في مشروعات العمران. ليست من موازنة الدولة ولا وزارة المالية حيث يتم أخذ قرارات جمهورية بقطع أراضي غير مرفقة وصحراوية مهملة وهي مملوكة للدولة حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع المحافظة الكائن بها الأرض ولو تحقق فائضاً يتم اقتسامه مع المحافظة وهو يمثل تحررا فكريا هائلا أسهم في حل الازمات زي ممشى أهل مصر “.

وقال وزير الإسكان : “موازنتا 11 مليار جنيه في عام 2013 والسنة المالية 2021-2022 بلغت 144 مليار جنيه ومعدل الإنفاق الشهري للهيئة من 10-12 مليار جنيه في الشهر والدخل المتحقق يغطي 70% من هذا الحجم من الإنفاق”.

وزير الاسكان : العقار لايزال هو الملاذ الآمن لم لا يعرف كيف يستثمر أمواله

وفي سياق متصل، نصح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار المواطنين بضرورة الاستثمار في القطاع العقاري .

وقال الوزيرر إن “العقار لا يزال هو الملاذ الآمن لمن لا يعرف كيف يستثمر أمواله والاستثمار العقاري أكبر نشاط يعمل في مصر حاليا وحجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام 144 مليار جنيه”.

وأوضح أن حجم المشاركات بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص يتجاوز 150 مليار جنيه”.