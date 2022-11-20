الإسكان: مهلة 3 أشهر لاستلام أراضي مشروع بيت الوطن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماعه، على منح مهلة لمدة 3 أشهر – من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية – لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا، ولم يتم السداد، شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية (5 سنوات)، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

وأوضح أن الموافقة نصت على عدد من الشروط منها أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، مع العلم بأنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

وأشار إلى أن منح المهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، يأتى فى إطار اهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين المصريين فى الخارج، وتحقيق الهدف من طرح برنامج بيت الوطن، وهو ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص.

وحقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت آلاف قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.و