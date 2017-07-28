الإسكان: مهلة لمتعثري النقابات فى سداد المتأخرات

وإعفاؤهم من غرامات التأخير بدور إبراهيمكشفت المهندسة نفيسة هـاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافـق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بالوزارة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنح مهلة جديدة للمواطنين المتعثرين فـي سداد المتأخرات المستحقة عليهم، بإسكان النقاب

وإعفاؤهم من غرامات التأخير

بدور إبراهيم

كشفت المهندسة نفيسة هـاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافـق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بالوزارة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنح مهلة جديدة للمواطنين المتعثرين فـي سداد المتأخرات المستحقة عليهم، بإسكان النقابات المهنية بالقطامية، وكل وحدات مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، بأنحاء الجمهورية.

وأضافت، في بيان لها اليوم، أنه تقرر أيضاً إعفاء هؤلاء الملاك من غرامات التأخير المستحقة علي القرضين التعاوني والتكميلي، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن ذلك بالجرائد الرسمية، خلال الأسبوع المقبل، حتي يتمكن المواطنون من التقدم وسداد المستحقات المتأخرة.