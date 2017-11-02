الإسكان : مهلة أخيرة لسداد مقدمات الأراضى السكنية المميزة

بدور إبراهيم : صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة أخيرة لاستكمال سداد مقدمات الحجز، لمدة شهر، وذلك لحاجزي 1465 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها كمرحلة تكميلية بمدن (6 أكتوبر –

بدور إبراهيم :



صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة أخيرة لاستكمال سداد مقدمات الحجز، لمدة شهر، وذلك لحاجزي 1465 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها كمرحلة تكميلية بمدن (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر)، والتي سبق التقدم لحجزها خلال الفترة من 26 – 3 وحتى 4- 6 – 2017 .