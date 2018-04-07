الإسكان: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة تضم 20 برجاً أحدها الأعلى بأفريقيا

مدبولى يشدد على أن يكون المشروع علامة مميزة تعبر عن مصر الحديثة مثلما الأهرامات تنبئ عن حضارة مصر القديمة مسئولو المكتب العالمى: المنطقة المركزية للأعمال من أكبر المشروعات على مستوى العالم وفروعنا بالدول المختلفة تعمل 24 ساعة لإنجازهالمال-خاص استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

مدبولى يشدد على أن يكون المشروع علامة مميزة تعبر عن مصر الحديثة مثلما الأهرامات تنبئ عن حضارة مصر القديمة

مسئولو المكتب العالمى: المنطقة المركزية للأعمال من أكبر المشروعات على مستوى العالم وفروعنا بالدول المختلفة تعمل 24 ساعة لإنجازه

المال-خاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، التصميمات المعمارية، والبرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مع مسئولى أحد المكانب الاستشارية الكبرى على مستوى العالم، والمتخصصة فى تصميم المبانى ناطحات السحاب، وذلك بمقر المكتب، بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك نحو 22 مكتبا استشاريا عالميا ومحليا، هى الأفضل فى تخصصاتها، تعمل فى تصميمات المنطقة المركزية للأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم عقد ورشة عمل مطولة مع المكتب الرئيسى ” WILL + PERKINS”، والذى عرض مسئولوه آخر تعديلات المخطط العام للمنطقة، وتم الاتفاق عليها، كما تم عرض تصميمات المبانى بأنشطتها المختلفة، السكنية والإدارية والتجارية والفندقية، والتى يتم تصميمها لتكون مبانى ذكية، ويراعى فيها أقصى درجات الأمان.

وأوضح الوزير أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً ومنها أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صينى، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ( cscec ) الصينية، وهى أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أنه تم عرض تفاصيل التصميمات لأعلى برج سيتم تنفيذه، ووسائل الأمان به، مشيرا إلى أن البرج يضم استخدامات إدارية، وبه فندق خمس نجوم، وشقق فندقية، وملحق به منطقة تجارية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أعمال تنسيق الموقع بالمنطقة بوجه عام، وكيفية نرشيد استخدام المياه، وتمت مراجعة تشطيبات المبانى، والتأكيد على ضرورة استخدام مواد البناء المحلية الموجودة فى مصر، مثل الرخام والأحجار، وخلافه، كما تم عرض البرنامج الزمنى التفصيلى لتنفيذ المشروع، خلال مدة 3 سنوات.

وشدد مدبولى، على ضرورة أن يكون مشروع المنطقة المركزية للأعمال، بالعاصمة الجديدة، علامة مميزة، تعبر عن مصر الحديثة، مثلما تعبر الأهرامات فى الصورة الذهنية للجميع عن حضارة مصر القديمة.

وأعلن وزير الإسكان أن مكتب ” WILL + PERKINS” صمم عددا من ناطحات السحاب، والمبانى الشهيرة، على مستوى الولايات المتحدة، وباقى دول العالم، ولديه 12 فرعا على مستوى العالم، تضم أكثر من 2200 مهندس، ومشروع المنطقة المركزية للأعمال، بالعاصمة الإدارية، حسب تصريحات مسئولى المكتب، يعد من أكبر المشروعات التى تنفذ فى العالم، وله أولوية كبيرة لديهم، حيث يتم العمل به تقريبا على مدار الـ24 ساعة بالفعل لسرعة إنجازه، لأن هناك أكثر من مكتب بفروعهم حول العالم تعمل به، كل حسب تخصصه، وفى توقيتات زمنية متتالية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، والوفد المرافق له، والذى يضم الدكتور عاصم الجزار، نائب الوزير للتخطيط والتطوير الحضرى والعشوائيات، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس يحيى زكى، مدير مكتب دار الهندسة للاستشارات الهندسية بالقاهرة، والذى يتولى الأعمال الاستشارية للمشروع، بجولة بمقر مكتب ” WILL + PERKINS”، تم خلالها شرح مراحل تصميم المشروع، والاطلاع على عدد من المشروعات الكبرى الأخرى، التى قام المكتب بتصميمها.