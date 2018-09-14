الإسكان : ملتزمون بالجداول الزمنية لبرنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية

بدور إبراهيم:قالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن الوحدة عقدت الاجتماع الدورى الشهرى لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (PforR)، والمُمول بقرض من البنك ال

بدور إبراهيم:

قالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن الوحدة عقدت الاجتماع الدورى الشهرى لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (PforR)، والمُمول بقرض من البنك الدولى قيمته 550 مليون دولار، لمناقشة موقف تقدم الأعمال بالبرنامج، والمشكلات التى قد تعوق تنفيذ البرنامج فى المواعيد الزمنية المحددة.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) : تم التشديد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ، وأن يتم تدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مُعدل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية، واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فورا فى الإجراءات التصحيحية، وتنفيذ البرنامج الزمنى المُعدل، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام الجاد والصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع المواقع الجارى التنفيذ بها، وأهمية مشاركة وتعاون جميع الكيانات والأطراف المشاركة بالبرنامج من أجل دفع عجلة تنفيذ الأعمال.

وأشار إلى أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى عرضت موقف تقدم الأعمال بالبرنامج، شاملا أعمال التصميمات، وإعداد مستندات الطرح، والعقود الجارى طرحها، وكذلك العقود الجارى تنفيذها بمعرفة شركات المقاولات المُنفذة تحت إشراف استشاريي دعم التنفيذ، مضيفا أن العرض التقديمي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي أوضح أنه تمت ترسية 13 عقدا من إجمالي عقود البرنامج، والبالغة 59 عقدا بحجم استثمارات قدره 2.7 مليار جنيه، وجارٍ طرح وتقييم 18 عقدا آخر بحجم استثمارات 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 28 عقدا من المُخطط طرحها وترسيتها بنهاية 2018.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه حضر الاجتماع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، ورؤساء وحدات إدارة التنفيذ (PIU)، وممثلو استشارى دعم التنفيذ للشركات الـ3 (تحالف محرم باخوم ومركز بحوث الإسكان والبناء – مكتب طلعت وإمام – مكتب انفيروكونسلت)، وممثلو شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ البرنامج فى المحافظات الـ3 المعنية بالبرنامج (تحالف أبناء حسن علام وفيوليا – الشركة الدولية – شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح – شركة طنطاوى للمقاولات – شركة عبد الرازق للمقاولات – شركة رينكو)، واستشارى إدارة البرنامج، وعدد من ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.