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الإسكان : معاينة جميع عقارات منطقة جسر السويس (فيديو)

قال إن اللجنة ستتأكد إن كان انهيار عقار جسر السويس نتيجة التدخل في الانشاءات أو أن هناك خلل في سلامة العقار.
محمد مجدي 10:23 م, الأحد, 28 مارس 21 10:23 م, الأحد, 28 مارس 21

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أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش على البناء بوزارة الإسكان ، أنه سيتم معاينة جميع العقارات في منطقة جسر السويس من خلال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها والتي بدأت عملها اليوم.

وقال شميس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن اللجنة ستتأكد إن كان انهيار عقار جسر السويس نتيجة التدخل في الانشاءات أو أن هناك خلل في سلامة العقار.

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وأضاف شميس ، أن الأولوية الآن هي على العقارات التي تمثل خطورة على المواطنين وسيتم معاينة جميع العقارات في المنطقة المحيطة بالعقار المنهار.

وتابع شميس أن اللجنة الفنية ستقوم بمراجعة جميع أوراق العقارات في منطقة جسر السويس في إدارة المحليات ، مشيراً إلي أنه سيتم في نفس الوقت مراجعة جميع اوراق العقارات حتي وإن كانت سليمة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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