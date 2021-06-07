عقـــارات

الإسكان: مستهدف تنفيذ 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع (فيديو)

أضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع ، وتم طرح وحدات سكنية بها ، ومنها العاصمة الإدارية
محمد مجدي 10:09 م, الأثنين, 7 يونيو 21 10:09 م, الأثنين, 7 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أنه على مدار 40 عاما و منذ السبعينيات تم إنشاء نحو 30 مدينة جديدة في مصر وهي تعد من الجيل الأول والثاني والثالث مثل العاشر من رمضان و السادس من أكتوبر و 15 مايو.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز ، إنه يتم العمل الآن على إنشاء 22 مدينة جديدة، ويتم العمل فيها من خلال تطبيق معايير تنفيذ عالمية ، كما يتم استخدام آخر ما توصل إليه من علم الإنشاءات لتنفيذ المدن الجديدة .

اقرأ أيضا  «التموين والإسكان» يستعرضان قطع الأراضي المطلوبة لإقامة أنشطة في المدن الجديدة

وأضاف خطاب أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع ، وتم طرح وحدات سكنية بها ، ومنها العاصمة الإدارية ، والعلمين الجديدة ، و 6 أكتوبر الجديدة ، والمنصورة الجديدة ، والعبور الجديدة .

وتابع خطاب أنه يتم العمل على تنفيذ 8 مدن جديدة في الصعيد، بحيث تكون المدن جاذبة للسكان والاستثمار لتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة، وزيادة جودة الحياة للمواطنين وخدمات تعليمية وصحية بشكل الكتروني .

اقرأ أيضا  15 يونيو..بدء تسليم 792 وحدة بدار مصر بمنطقة شرق المال والأعمال بالعاشر من رمضان
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

فتح باب تلقى طلبات التقنين على زوائد التنظيم بمطروح

معتز محمود 3:57 م, الأثنين, 7 يونيو 21

معرض «بيج 5» مصر للبناء يعود فى 2021 لدعم قطاع التشييد

شريف عمر 3:26 م, الأثنين, 7 يونيو 21

جهازا «أسيوط الجديدة والسادات» ينفذان حملتين لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

أحمد صبحي 2:47 م, الأثنين, 7 يونيو 21

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تشارك في ملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران

معتز محمود 2:36 م, الأثنين, 7 يونيو 21

«التموين والإسكان» يستعرضان قطع الأراضي المطلوبة لإقامة أنشطة في المدن الجديدة

أحمد صبحي 12:51 م, الأثنين, 7 يونيو 21

وزير الإسكان: استعراض مشروع المنظومة الذكية لإدارة العمران بالمدن الجديدة

أحمد صبحي 12:50 م, الأثنين, 7 يونيو 21