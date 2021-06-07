الإسكان: مستهدف تنفيذ 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع (فيديو)

أضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع ، وتم طرح وحدات سكنية بها ، ومنها العاصمة الإدارية

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أنه على مدار 40 عاما و منذ السبعينيات تم إنشاء نحو 30 مدينة جديدة في مصر وهي تعد من الجيل الأول والثاني والثالث مثل العاشر من رمضان و السادس من أكتوبر و 15 مايو.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز ، إنه يتم العمل الآن على إنشاء 22 مدينة جديدة، ويتم العمل فيها من خلال تطبيق معايير تنفيذ عالمية ، كما يتم استخدام آخر ما توصل إليه من علم الإنشاءات لتنفيذ المدن الجديدة .

وأضاف خطاب أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع ، وتم طرح وحدات سكنية بها ، ومنها العاصمة الإدارية ، والعلمين الجديدة ، و 6 أكتوبر الجديدة ، والمنصورة الجديدة ، والعبور الجديدة .

وتابع خطاب أنه يتم العمل على تنفيذ 8 مدن جديدة في الصعيد، بحيث تكون المدن جاذبة للسكان والاستثمار لتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة، وزيادة جودة الحياة للمواطنين وخدمات تعليمية وصحية بشكل الكتروني .