الإسكان: مد فترة حجز 204 قطع أراض في ملوي الجديدة لمدة أسبوع

قرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة حجز 204 قطع أراض سكنية عمارات بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و 971 م2 التي تطرحها الهيئة بمدينة ملوي الجديدة لمدة أسبوع.

وصرح وزير الإسكان خلال تصريحات له، أن ذلك القرار يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وحجز تلك الأراضي في ملوي .

وأوضح الجزار، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.

وأكد أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر الأراضي بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.