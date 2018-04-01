الإسكان: مد فترة توفيق الأوضاع لحائزى أراضى القرار 636 بالشروق



بدور إبراهيم :



صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأن الهيئة قررت مد الفترة الممنوحة لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، وذلك حتى يوم الإثنين 30/4/2018، لتقديم طلب على النموذج المُعد بجهاز مدينة الشروق، لتوفيق أوضاعهم، وتقديم المستندات التى بحوزتهم.



وأكد المهندس طارق السباعي، أن موافقة الهيئة على مد فترة تلقى الطلبات، جاءت استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون، وتيسيراً من الهيئة عليهم، ومراعاة لمصالحهم.​