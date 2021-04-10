الإسكان: لدينا خطة لتحلية المياه خلال 30 عاما وأنفقنا 240 مليارا لمحطاتها في 5 سنوات (فيديو)

قال نائب وزير الإسكان إنه كان يتم إنفاق 10% فقط من هذا المبلغ من قبل على مشروعات التحلية.

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم إنفاق 240 مليار جنيه على مشروعات محطات تحلية المياه خلال السنوات الخمس الأخيرة، حين كان يتم إنفاق 10% فقط من هذا المبلغ من قبل على مشروعات التحلية.

وقال إسماعيل ، خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي ، على فضائية صدى البلد، أنه يوجد 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهي مصادر جديدة للمياه وليست بديلة لمياه النيل .

واضاف اسماعيل ، أن هناك خطة لتحلية المياه خلال 30 عام المقبلة، حيث انه لا توجد تنمية دون مياه، وكل المدن الجديدة على ساحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بها خطة ليكون اعتمادها الأساسي على مياه التحلية.

وتابع إسماعيل ، إنه يتم المحافظة على كل متر من المياه إلى جانب حسن استغلاله، مشيرا إلى أن هناك إعادة استخدام آمن للصرف الصحي ولم يعد كما كان من قبل حيث كانت تلقى في الأنهار والمصارف.

وأوضح إسماعيل، أن تكلفة محطة بحر البقر 22 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 5.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا ، و محطة الحمام مخطط لها إنتاج 6.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بأعلى المواصفات العالمية، وذلك لخدمة المشروعات الزراعية الكائنة بغرب الجمهورية و مناطق الدلتا.

وأكد إسماعيل، أنه تم الانتهاء من 60 محطة صرف صحي خلال عام ونصف العام، حتى تكون المجاري المائية في أفضل حالاتها ومن ثم المحافظة على مياه نهر النيل.

وشدد على أنه تم تأمين احتياجات العاصمة الإدارية من المياه لنحو 8 سنوات مقبلة، كما توجد خطة لتأمين احتياجات العاصمة الجديدة من المياه لمدة 40 عام.

وأضاف إسماعيل أنه يتم الآن إنشاء محطة مياه تنتج 800 ألف متر مكعب في العاصمة الإدارية، كما أن محطة العاصمة الإدارية سوف تصل لإنتاج 1.6 مليون متر مكعب في المستقبل.