الإسكان: لدينا تكليفات رئاسية بأضعاف ما أنجزناه في السنوات

بدور إبراهيم:أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الفترة القادمة بها تكليفات كثيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تنمية المدن الجديدة، وتطويرها. وقال الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس



بدور إبراهيم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الفترة القادمة بها تكليفات كثيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تنمية المدن الجديدة، وتطويرها.

وقال الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: لدينا تكليفات رئاسية فى الفترة القادمة أضعاف ما أنجزناه في السنوات الأربع الماضية .. “فيه شغل نار مطلوب، واللي مش هيقدر يقول”.

وكلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة بإعداد تقرير خلال أسبوع يتضمن المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام، علي أن تكون الأولوية لمشروعات الطرق، والمحاور التنموية في كل مدينة، والبنية الأساسية، وتطوير مداخل المدن.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، و”سكن مصر” و”دار مصر” بكل مدينة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وضرورة العمل على سرعة تشغيل الخدمات المنفذة، حتى يستفيد بها السكان، بمجرد حصولهم على الوحدات السكنية.

كما كلف الوزير بمتابعة موقف توصيل المرافق للأراضي التي يتم طرحها للمواطنين بنظام القرعة العلنية، وإذا حدث أي تأخير يكون رئيس الجهاز نفسه علي علم بسببها، ولو حدث أي عائق أو مشكلة يتولى حلها.

وقال وزير الإسكان: إزالة الإشغالات والباعة الجائلين في المدن الجديدة مسئولية رئيس الجهاز، ونوابه، ومعاونيه، ولن نسمح بوجود هذه المظاهر العشوائية في المدن الجديدة، وعليكم المتابعة اليومية لهذا الملف المهم.

وطلب الوزير من رؤساء أجهزة المدن الجديدة أن يكون هناك استعداد كامل في كل جهاز لمواجهة الطوارئ، والأزمات، خاصة المناخية، بخطة طوارئ محددة، مع ضرورة التأكد من كفاءة عمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعتها، وتطويرها بصورة مستمرة، والاهتمام بمراكز خدمة المواطنين، والتواصل مع السكان، وحل مشكلاتهم المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك تقييماً مستمراً لأداء كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذا نوابهم، ومعاونيهم، ومدى قدرة كل منهم على تنفيذ المهام الموكلة له.​