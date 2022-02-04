عقـــارات

الإسكان: قطع المياه غدا عن بعض مناطق القاهرة حتى الثامنة مساء

تشمل: (أرض الجنينة – بيجام – عزبة عثمان – منطى – أم بيومى – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوى – عزبة شاكر – عزبة المدرسة – مدينة الأمل الجديدة).
أحمد صبحي 3:11 م, الجمعة, 4 فبراير 22 3:11 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (أرض الجنينة – بيجام – عزبة عثمان – منطى – أم بيومى – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوى – عزبة شاكر – عزبة المدرسة – مدينة الأمل الجديدة).

وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباح غد السبت وحتى الساعة 8 مساء، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابى مع الطريق الدائرى.

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وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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بقلم أحمد صبحي

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