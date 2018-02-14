الإسكان: قريبا الانتهاء من تنفيذ 67 عمارة بمشروع دار مصر

بدور إبراهيمقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري الانتهاء من تنفيذ 1608 وحدات (67 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة الشيخ زايد، بموقعين (بالحي 12، ومنطقة الخدمات بجوار الحي 16)وأوضح مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، أن

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري الانتهاء من تنفيذ 1608 وحدات (67 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمدينة الشيخ زايد، بموقعين (بالحي 12، ومنطقة الخدمات بجوار الحي 16)

وأوضح مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، أن نسبة الإنجاز وصلت لحوالي 95 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ آخر مارس المقبل، وسيتم بعدها على الفور إخطار بنك التعمير والاسكان لبدء التسليم للمستفيدين.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن نسبة إنجاز 912 وحدة (38 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع “دار مصر”، التي تنفذها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، بلغت حوالي 52 %.

وأوضح أن تنفيذ وحدات المرحلة الثالثة بدأ قبل حوالي 5 أشهر، حيث تسابق أجهزة المدن الجديدة الزمن للانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة، على الرغم من أنه لم يتم طرحها بعد للحجز للمواطنين.