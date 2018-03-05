الإسكان: قرارات وزارية لـ18 مشروعاً فى 8 مدن خلال شهرين

وليد عباس: المشروعات التى صدرت لها القرارات توفر 15 ألف فرصة عمل

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات خلال الـ60 يوماً الماضية، حيث أصدر قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 18 مشروعاً عمرانياً وخدمياً واستثمارياً ستقام على مساحة إجمالية تخطت 2375 فداناً في 8 مدن جديدة، لفتح آفاق جديدة للتنمية، وبما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة في جميع المستويات.



وأضافت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات: يؤدي قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة دوره الرئيس باعتباره حجر الزاوية والموجه الأساسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية في جميع المجالات بالمدن الجديدة، تنفيذاً لسياسة الهيئة الرامية إلى التوسع (الكمي – النوعي)، في إقامة المدن الجديدة، وتوسعاتها، مما يؤدي لتوسع رقعة المعمور المصري، وزيادة معدلات التنمية، وإقامة المشروعات المختلفة، التي توفر الآلاف من فرص العمل.



وأشار المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المشروعات التي صدرت لها القرارات الوزارية سيتم تنفيذها بالمدن التالية: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – الشيخ زايد – الشروق – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة).



وأوضح أن تلك المشروعات ستسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية، كما تعمل على توفير فرص عمل تتخطى 15 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.