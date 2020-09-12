الإسكان: قاطني الـ «كمبوند» ليس لديهم مشكلة في مخالفات البناء إلا في تلك الحالة

قال مسؤول إن السلامة الإنشائية من أهم نقاط قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن أصحاب الكمبوند ليس لديهم مشكلة في مخالفات البناء إلا في حالة وجود إنشاء مخالف لباقي التصميم الخاص بالكمبوند.

وقال شميس خلال لقاء مع عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، إنه من حق السكان في المجتمعات العمرانية الجديدة و الكمبوندات المحافظة على شكل وتصميم الموقع دون عمل أي إنشاءات مخالفة تؤدي إلى صعوبة وصول كافة الخدمات الحيوية.

وأضاف شميس أن الجراج والبدروم والروف من الممكن أن يتم التصالح عليهم من وذلك من خلال التخفيض الذي تم الإعلان عنه والذي بلغ 50 جنيه للمتر الواحد في القري والريف و حتي 2000 جنيه في باقي المناطق.

وأشار شميس الي أن السلامة الإنشائية من أهم النقاط في قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا : “يتم عمل شهادة ميلاد للمباني و صاحب العقار أو مالك الوحدة السكنية لديه الحق في التعلية أو تعديل أو استكمال المبني و ذلك بعد التصالح”.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر السبت قرارا جديدا بشان أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.