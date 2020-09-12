عقـــارات

الإسكان: قاطني الـ «كمبوند» ليس لديهم مشكلة في مخالفات البناء إلا في تلك الحالة

قال مسؤول إن السلامة الإنشائية من أهم نقاط قانون التصالح على مخالفات البناء
محمد مجدي 12:52 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20 12:52 ص, الأحد, 13 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن أصحاب الكمبوند ليس لديهم مشكلة في مخالفات البناء إلا في حالة وجود إنشاء مخالف لباقي التصميم الخاص بالكمبوند.

وقال شميس خلال لقاء مع عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، إنه من حق السكان في المجتمعات العمرانية الجديدة و الكمبوندات المحافظة على شكل وتصميم الموقع دون عمل أي إنشاءات مخالفة تؤدي إلى صعوبة وصول كافة الخدمات الحيوية.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء : خفضنا من 10 إلى 50% من قيم التصالح الفترة الماضية ومراجعة التقديرات مستمرة

وأضاف شميس أن الجراج والبدروم والروف من الممكن أن يتم التصالح عليهم من وذلك من خلال التخفيض الذي تم الإعلان عنه والذي بلغ 50 جنيه للمتر الواحد في القري والريف و حتي 2000 جنيه في باقي المناطق.

وأشار شميس الي أن السلامة الإنشائية من أهم النقاط في قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا : “يتم عمل شهادة ميلاد للمباني و صاحب العقار أو مالك الوحدة السكنية لديه الحق في التعلية أو تعديل أو استكمال المبني و ذلك بعد التصالح”.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء : من السهل أن نغض البصر عن مخالفات البناء ولكن كيف ستكون مصر بعد 20 عامًا؟

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر السبت قرارا جديدا بشان أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.

اقرأ أيضا  الإسكان : تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء السكني في المدن الجديدة بنسبة 15-25%
السيسي يكلف بخفض أسعار التصالح لكل الريف إلى الحد الأدنى «50 جنيهًا للمتر»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

متحدث الحكومة : لا يوجد مؤشرات لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء

محمد مجدي 10:47 م, الأثنين, 14 سبتمبر 20

برلماني يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر أخرى

ياسمين فواز 1:46 م, الأثنين, 14 سبتمبر 20

الجيزة تعلن تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء بنسب بين 15% و20%

المال - خاص 10:26 م, السبت, 12 سبتمبر 20

إسكان البرلمان : تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء انحياز للمواطن

ياسمين فواز 7:34 م, السبت, 12 سبتمبر 20

رئيس الوزراء : من السهل أن نغض البصر عن مخالفات البناء ولكن كيف ستكون مصر بعد 20 عامًا؟

صفية حمدي 11:44 ص, السبت, 12 سبتمبر 20

الحكومة : 23 محافظة خفضت أسعار التصالح بين 10 و70%.. وقائمة بالمحافظات التي لم تخفض

صفية حمدي 1:03 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20