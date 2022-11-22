الإسكان : فتح باب الحجز لـ 442 قطعة أرض مقابر «مسيحيين» فى سوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية،فتح باب الحجز لـ442 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 40 متر للمقبرة، بمدينة سوهاج الجديدة.

ويتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 27/11/2022 : 29/12/2022، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدينة سوهاج الجديدة

وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة

وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، ولاحقاً سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية، وموعد تسليم المقابر للفائزين.