«الإسكان» : فتح باب التقدم لمنح تراخيص إعلانات الطرق العامة بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر

صرح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأنه تم فتح باب التقدم خلال فترة ٢٦/٩/٢٠٢٢ حتى ٢٥/١٠/٢٠٢٢ لمنح تراخيص الإعلانات بمناطق حيوية في مدن (القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- الشيخ زايد) للأنواع الإعلانية المختلفة التالية (يوني بول- فوانيس- لابات- سوسيت).

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة بالهيئة، أنه تم طرح 17 قطاعًا بمحور التسعين الشمالي في مدينة القاهرة الجديدة، وجزء من طريق الواحات مقسم إلى 4 قطاعات،

وجزء من طريق وصلة دهشور الشمالية مقسم إلى قطاعين، وجزء من محور 26 يوليو مقسم إلى قطاعين بمدينة 6 أكتوبر، وأجزاء من طرق “النزهة- الشباب- المستقبل- البستان- طريق الخدمة مدخل مدينة الشيخ زايد 4″، مقسمة إلى 10 قطاعات بمدينة الشيخ زايد.

وأشارت نبيل إلى أنه بالنسبة لخطوات التقديم: يتم الدخول على الرابط http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx لتحميل الكتيب الإرشادي متضمنًا دليل المواقع المقترحة للطرح، وذلك بوصف القطاعات ومواقع الإعلانات وأعدادها وأنواعها المختلفة،

ويتم اختيار أحد القطاعات أو أكثر أو أحد الإعلانات بشكل فردي على حسب رغبة المتقدم، وذلك عن طريق ملء الاستمارة المخصصة بذلك خلال فترة التقديم، واستيفاء جميع الأوراق.

وتابعت: يتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة المختص في الفترة المحددة، على أن تتم دراسة الطلبات داخل الإدارة المختصة بجهاز المدينة، بعد انتهاء مدة التقديم وإخطار المتقدمين خلال المدة المحددة قانونًا،

وفي حال تقديم أكثر من طلب على الإعلانات المتاحة والتساوي بينها بعد تحقيق الأولويات واستيفاء المستندات، سيتم عمل مزايدة علنية على القطاعات التي سيتقدم عليها أكثر من شركة، ومن ثم الترسية والتنفيذ.