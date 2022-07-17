الإسكان : فتح باب التقدم لجمعيات الإسكان التعاونى لحجز قطع أراض فى 10 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء أعلنت عن فتح باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني بـ 10 مدن جديدة، وهي ” العبـورالجديـدة – أكـتـوبـر الجــديـدة – بدر – العاشر من رمضــان – سلام (شرق بورسعيد) – بـرج الـعـرب الجـديـدة – المنيا الجـديـدة – أسـوان الجـديـدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديـدة “.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030 ودعما لمنظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئـيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يوجد تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيرا إلى أن الأراضي كاملة المرافق، ويتم استلام الأرض فور سداد مقدم الحجز.

وأضاف، أنه يتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة بالعنوان ( ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة)، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 1-8- 2022 وحتى يوم 1-9- 2022 وتسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية نظير سداد مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد إلكترونيا أو من خلال تحويل بنكي.

وأكد أن آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم 3-11- 2022 ويمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا.

ويبلغ الحد الأدنى للمساحة التي تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هي مساحة 2025 فدان تقريبا بما يعادل 120 وحدة سكنية لأعضاء الجمعية، مشيرا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الطرح.

وقال: سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.