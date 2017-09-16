الإسكان: طرح 85 محلاً وصيدلية و3 قطع أراضٍ للبيع

المال خاصصرح المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم طرح 60 محلاً تجاريًا (30 محلاً بمساحات تتراوح بين 12 و65 م2 – و30 محلاً بمساحات تتراوح بين 18 و65 م2) بمناطق إسكان الشباب الشمالي والجنوبي بالتجمع الأول، والمحليات (1 – 2 – 3 – 4) ومركز الخدمات

المال خاص

صرح المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم طرح 60 محلاً تجاريًا (30 محلاً بمساحات تتراوح بين 12 و65 م2 – و30 محلاً بمساحات تتراوح بين 18 و65 م2) بمناطق إسكان الشباب الشمالي والجنوبي بالتجمع الأول، والمحليات (1 – 2 – 3 – 4) ومركز الخدمات بالتجمع الثالث، والإسكان المطور بالحي الخامس بالتجمع الخامس، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم طرح قطعة أرض بالحي الـ11 بالمجاورة 4 بمساحة 2187.5 م2 بنشاط حضانة، والقطعة 10 بالحي الـ9 بالمجاورة 1 بمساحة 2784.54 م2 بنشاط صحي، وقطعة أرض بالمحور المركزي بمساحة 1246.71م2 بنشاط تجاري، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف مالي + مظروف فني).

وأضاف المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تم طرح 25 محلا تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 22 و94 م2 بالأسواق التجارية بالمناطق السكنية المختلفة بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.