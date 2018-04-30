الإسكان: طرح 805 قطع أراضٍ مقابر للمسيحيين بمدينة 6 أكتوبر

بدور إبراهيم : صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم طرح حجز 805 قطع أراضى مقابر للمسيحيين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للقطعة، لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بنظام حق الانتفاع.وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدين



بدور إبراهيم :



صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم طرح حجز 805 قطع أراضى مقابر للمسيحيين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للقطعة، لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بنظام حق الانتفاع.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3/6/2018، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1/7/2018، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2018، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أضاف رئيس جهاز المدينة: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة.

وأوضح المهندس عصام بدوى أنه سيتم تحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لاحقاً، وكذا موعد التسليم للفائزين بالقرعة، مشيرا إلى أن قيمة مقابل الانتفاع لقطعة أرض المقبرة تبلغ 36 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 18 ألف جنيه دفعة حجز، وذلك مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقى القيمة عند الاستلام، وكذا مبلغ ألف جنيه قيمة تأمين الحفر، ترد بعد الانتهاء من بناء المقبرة بدون مخالفات، بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية، و0.5 % مجلس أمناء من إجمالى قيمة المقبرة.​

