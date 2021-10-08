عقـــارات

«الإسكان» : طرح 20 محلا تجاريا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني في ثلاث مدن جديدة

"العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر"
أحمد صبحي 2:28 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 2:28 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 20 محلًّا تجاريًّا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، موضحًا أنه تمّت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقارّ أجهزة المدن المطروحةِ بها المحالّ والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

اقرأ أيضا  خالد عباس يلتقي وزيرة الإسكان الكاميرونية.. ويشيد بحجم أعمال «المقاولون العرب»

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 محالّ تجارية بمساحات تتراوح (من 32م2 : 95م2) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث (R3)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 10/11/2021.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محالّ تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بسوق مركز خدمات عمارات سكن مصر بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم  الأربعاء 24/11/2021.​

اقرأ أيضا  طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية في مدينة الشروق

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح 10 محالّ تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالأسواق التجارية بمنطقتي 300 متر و276 مترًا، وسوق مشروع JANNA  بالتوسعات الشمالية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة

أحمد صبحي 2:24 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة: طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني

أحمد صبحي 12:28 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

تقرير: أسعار عقارات دبي تلامس أعلى مستوى منذ 2015

محمد عبد السند 12:27 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة لتحويل مسار خط مياه

أحمد صبحي 12:01 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

وزير الإسكان يتابع استعدادات مواجهة مخاطر التقلبات والأمطار الشديدة بموسم الشتاء

أحمد صبحي 11:53 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

صندوق الإسكان: بدء فرز مُستندات الحاجزين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»

أحمد صبحي 11:37 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21