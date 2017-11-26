الإسكان: طرح 12 قطعة أرض مُقام عليها فيلات بـ6 أكتوبر

بالتوسعات الشرقية بالمدينة وبمساحات تتراوح بين 241 و336 م2 للأراضي

طرح 50 محلاً تجارية و11 وحدة إدارية وصيدليتين بالعبور ومايو والمنيا الجديدة

المال – خاص



صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم طرح 12 قطعة أرض مُقام عليها فيلات مملوكة للهيئة، ضمن مشروع إحدى الشركات الكائن بالقطعة رقم 15 بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية، بمساحات تتراوح بين 241 م2 و336 م2 للأراضي، وبمسطحات مباني تتراوح بين 217 م2 و275 م2، وذلك في مزاد علني.



وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: سيتم بيع 25 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 14 م2 و74 م2، بالحي الأول محلية رقم 8، وإسكان الشباب، وذلك في مزاد علني.



وأضاف المهندس وحيد أحمد محمد بيومي، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: سيتم بيع 15 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 32 م2 و49 م2، بأسواق المجاورات (23 – 25 – 26 – 28 – 31 – 33 – 34 – 35)، وسوق الإسكان العائلي، وسوق الـ90 فداناً، وسوق (1 – 2) بالإسكان الاجتماعي محور العمارات، وذلك في مزاد علني.



وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم بيع 10 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 20 م2 و100 م2، بالأسواق التجارية بمناطق (مركز خدمات الحي الرابع – المجاورة الأولى بالحي الأول – ابني بيتك المرحلة الثانية)، كما سيتم بيع 11 وحدة مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين 33 م2 و68 م2، بالأسواق التجارية بمناطق (840 فداناً – ابني بيتك المرحلة الثالثة)، وذلك في مزاد علني.



وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم طرح 6 محال بالحديقة الوسطى، بالحي السكني الثاني، بمساحة 12.8 م2 للمحل، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات.