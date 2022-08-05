الإسكان: طرح وحدات صناعية بمنطقة المطورين الجنوبية في العاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات ( أ، ب ، ج ) بمساحة (702م2) للوحدة للبيع بنظام القرعة العلنية.



وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم تقديم استمارة الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة الشروط المتاحة بجهاز مدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14/8/2022 إلى يوم الأحد الموافق 28/8/2022 في مواعيد العمل الرسمية.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستهدفة بمختلف المجالات، وأن طرح تلك الوحدات الصناعية يعكس رؤية الدولة نحو إتاحة مزيدٍ من الفرص الاستثمارية وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يمكن للراغبين في التقدم لحجز الوحدات الصناعية المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية بالجهاز، وأنه يتم الطرح طبقا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 واللائحة العقارية.