الإسكان: طرح وحدات إسكان اجتماعى فى غرب قنا وناصر قريبا



بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح قريبا وحدات بالإسكان الاجتماعي، ومشروع “سكن مصر”، للحجز بمدينتي “غرب قنا”، وناصر “غرب أسيوط”، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومحافظتي أسيوط وقنا، موضحاً أن الوحدات المطروحة سيتم تسليمها خلال 24 شهراً.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُعد هذا الطرح هو الأول للإسكان الاجتماعى و”سكن مصر” بالمدينتين، حيث سبق الإعلان عن حجز قطع أراض مميزة، بنظام القرعة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير أراضٍ لكل المتقدمين، وهو ما تم تنفيذه، ويتم حاليا توصيل المرافق لهذه الأراضى، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة، وطريقة السداد.