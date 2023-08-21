«الإسكان»: طرح مشروعات كاملة التشطيب بأسعار تبدأ من 11 إلى 13.5 ألف جنيه للمتر

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تطرح مشروعات كاملة التشطيب بنظام كومباوند سكني فاخر، بمداخل خاصة ونظام إداري ومتكامل للخدمات والمرافق، وتبدأ الأسعار من 11 ألف جنيه وحتى 13.5 ألف جنيه للمتر، بوسائل دفع مختلفة للتقسيط والتسديد، مؤكدا على أن هناك أكثر من نظام سداد سواء الكاش أو التقسيط.

وأكد خطاب على أن الوزارة تقوم بوضع إستراتيجية تقوم على دراسات لطرح المشروعات، حيث يتم نشر إعلانات بمتوسط 6 الى 8 في العام، تتنوع بين سكن لكل المصريين وإسكان متوسطى ومحدودي الدخل والإسكان الفاخر

طروحات دورية

لافتا الى أن كل شهر ونصف هناك طرح للوزارة سواء على مستوى الإسكان الاقتصادي أو المتميز أو قطع الأراضي، التي يتم طرحها كل شهر بإستمرار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن إسكان سكن مصر وكل المصريبن يتم طرحه كل 3 أو 4 شهور بحد أقصى .

وشدد متحدث وزارة الإسكان على أن هناك طروحات مستمرة لتغطية الاحتياجات، موضحا على أن الطرح لا يقتصر على مناطق العاصمة والقاهرة وأكتوبر فقط، بل يتم الطرح في ما لا يقل عن 12 إلى 15 محافظة في الطرح الواحد، لتغطية كافة احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

الاقبال الكبير على الطروحات يؤكد نجاح مشروعات الوزارة فى جذب مختلف شرائح المجتمع

وأعلن عن تفاصيل الحجز بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، موضحا أن التسجيل بدأ إلكترونيا على الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، يوم 6 أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن آخر ميعاد التسجيل هو يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال خطاب إن طروحات وزارة الإسكان شهدت إقبالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح المشروعات السكنية التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة.

تفاصيل حجز وحدات نزهة الأندلس

وأضاف خطاب أن المرحلة الثانية من مشروع نزهة الأندلس يتكون من عدد 380 وحدة سكنية في حوالي 20 عمارة تقريبا، موضحا أنه قد تم توفير كراسة مجانية للمشروع على الموقع الإلكتروني، تشمل كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية، وخريطة تحدد مكان المشروع بدقة، لمن يرغب في مشاهدته على أرض الواقع.

واكد أنه لا توجد أسبقية في التسجيل، حيث يقوم الراغب فى الحجز بعمل حساب على الموقع الإلكتروني وتحميل الكراسة وملء الاستمارة، ثم تسجيل الرغبات والحصول على رقم الاستمارة، ليأتي بعد ذلك خطوة تحويل مبلغ جدية الحجز والذى يبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى ألف جنيه أخرى مصاريف إدارية وذلك للوصول لمرحلة قابلية الحجز.

إجراء القرعة

وأشار متحدث الإسكان إلى أن الحجز لن يتم عن طريق القرعة، بل يختار العميل وحدته الخاصة خلال يومي 27 و 28 من اغسطس الجاري، موضحا أن عملية اختيار الوحدات تتم عن طريق جداول في الكراسة، التي تحتوي على مساحات الوحدات التي تتراوح بين 130 وحتى 150 متر للوحدة، بالإضافة إلى نماذج ومسطحات الشقق التي يتم عرضها على الموقع الإلكتروني مفروشة أيضا، بحيث يمكن للعميل تخيل شكل الوحدة السكنية.

وقال خطاب أن العميل يمكنه اختيار الوحدة برقمها وتحديد الطابق والمساحة المطلوبة أيضا، مضيفا أنه يمكنه معرفة سعر إجمالي الوحدة بالكامل والاقساط وقيمة الاستكمال التي تصل لـ 15% من ثمن الوحدة، وخلال 3شهور يقوم العميل باستكمال 10% من ثمن الوحدة أيضا، ليتم سداد حوالي 60% من سعر الوحدة .

أقساط ربع سنوية

وذكر خطاب أن هناك اقساط ربع سنوية يبلغ متوسطها حوالي 22 الف جنيه حسب مساحة الوحدة، وخلال فترة من 8 شهور إلى سنة يكون العميل قد أنهي سداد هذه الاقساط وتكون الوحدة جاهزة للتسليم الفوري، ويتبقى بعد ذلك قيام العميل بسداد المبلغ المتبقى خلال فترة تبدأ من 3 3 وحتى 5 سنوات.

وكشف خطاب عن أن هناك أكثر من مرحلة وأن المشروع مازال تحت الإنشاء وسيتم البدء بمرحلة التشطيب قريبا.