الإسكان : طرح محال وصيدليات للبيع بمنطقة الـ 222 عمارة في بدر

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين ( ١٨م٢ : ٩٩م٢) بمنطقة ٢٢٢ عمارة إسكان اجتماعي بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.

وأوضح أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال أو الصيدليات، مؤكداً أن طرح المحال والصيدليات يأتي في إطار الحرص على توفير الخدمات اللازمة للموطنين، وإعادة ضخ الاستثمارات العائدة في تنفيذ مشروعات تنموية أخرى لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

وفي سياق متصل،التقى المهندس عمار مندور، بعددٍ من سكان وقاطنى الحى السادس بالمدينة ( أراضى – عمارات ) لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز.

وخلال اللقاء، استمع رئيس جهاز مدينة بدر، إلى آراء وشكاوى السكان، مؤكداً سرعة العمل على حلها وتذليل العقبات والتحديات، بجانب توفير خطوط نقل داخلي وخارجي بالحي.

وأضاف، أنه جارٍ طرح عددٍ من الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة لا سيما المواطنين المخصص لهم أراض بالحى السادس، بجانب تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وقال أنه تم مخاطبة شركات المحمول لتحسين الخدمة داخل الحى، بجانب توفير شركة لأعمال صيانة المرافق ( مياه – صرف ) كما تم دخول شركة كهرباء لصيانة شبكة الإنارة، وتشغيل موزع كهرباء الخدمة بنسبة ٩٠% من الحى.

وأنهى المهندس عمار مندور، اللقاء، بالتأكيد على تمنيات جهاز المدينة بدوام التوفيق والتقدم لقاطني المناطق المختلفة بالمدينة، بجانب التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.