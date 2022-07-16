الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة

أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (٢١م٢ : ١٠١ م٢)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢ : ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022.

وقالت المهندسة جيهان عمار، إنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال والوحدات والكافيتريا، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة وفرص العمل لقاطني المدينة.