الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع في المنصورة الجديدة وحدائق العاصمة

أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، طرح 7محلات تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة الثانية بالمرحلة الأولى، وعمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى من المدينة، للبيع بجلسة مزاد علني يوم 5/2/2023.

وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم طرح 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 15م2 : 28م2 ) ، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ( من 34م2 : 50م2 ) بعمارات الإسكان الاجتماعي، ومخبز كائن بقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 562.15م2 (مبنى – سور)، ومخبز آخر كائن بقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 558.63 م2 (مبنى – سور)، بمركزي خدمات 4 و 6 بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلستى مزاد علني يومي: الإثنين الموافق 30/1/2023، والأربعاء الموافق 29/3/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وإتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليتين والوحدات والمخبزين بمقري جهازى مدينتي المنصورة الجديدة وحدائق العاصمة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.