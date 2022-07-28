«الإسكان» : طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي برج العرب الجديدة و15 مايو

صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (15 م2 : 66 م2) في المناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 33 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح من (13 م2 : 39 م2) بالمبنی (21، 22) بسوق التونسي شرق الطريق الدائري بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الاثنين 29/8/2022.

وأكد رئيسا جهازي المدينتين أنه تمّت إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقرّي جهازي المدينتين لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.