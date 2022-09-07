الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدن بدر والشروق والعاشر

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٨م٢ : ٣٧م2) بالسوق رقم 1 بكلً من الحي السابع مجاورة A ، والحي الرابع قطاع أ بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 10/10/2022.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٩ م٢ : ٤١ م٢) بمنطقة سكن مصر مشروع جنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٥ م٢ : ٣٩ م٢) بالقطعة 31 بحي الأندلس وقطعة رقم 2 بمنطقة 110 عمارات غرب الحي العاشر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2022.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في جلسات المزادات.