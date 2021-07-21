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الإسكان : طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة في دمياط الجديدة

بنظام التخصيص الفوري
أحمد صبحي 1:33 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 1:33 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة “دمياط الجديدة“، بنظام التخصيص الفورى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن (عدا مخزن أدوية) بمساحة 4507 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض.

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وأشار إلى أن الارتفاع عبارة عن عنبر جمالون أرض + مبني إدارى لا يقل عن 100 متر مربع أرض + أول وغرفة حارس، مع الالتزام بإشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بغرب الحي الخامس بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات بمساحة 2510 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى20% من مساحة قطعة الأرض.

وتابع، لا يتم احتساب مساحة مظلة طلمبات التموين من ضمن النسبة البنائية، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

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وأشار المهندس محمد رجب، إلى أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة بنشاط مركز طبي علي مساحة 3332 م2.

بنسبة بنائية لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الصحة واشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبو الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية.

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وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني  http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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بقلم أحمد صبحي

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