الإسكان: طرح تنفيذ 2736 وحدة بمشروع سكن مصر في الشروق

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح تنفيذ 2736 وحدة سكنية (114 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق، وسيتم فتح المظاريف 5 إبريل المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.وقال المهندس شريف الشربيني، رئ



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح تنفيذ 2736 وحدة سكنية (114 عمارة) بمشروع “سكن مصر” بمدينة الشروق، وسيتم فتح المظاريف 5 إبريل المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: سيتم تنفيذ 114 عمارة بمنطقة الواجهة الشرقية بالمدينة، بها 2736 وحدة كاملة التشطيب، بمساحة 115 م2 للوحدة، باستثمارات تقديرية 800 مليون جنيه لكامل المشروع.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تم قصر العمل على شركات المقاولات ذات الخبرة، والتي سبق لها العمل فى مشروعات مماثلة، لضمان مستوى متميز، ودقة فى أعمال التنفيذ، وستكون مدة التنفيذ 18 شهراً من صدور أمر الإسناد.