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الإسكان: طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب في 192 قرية بتكلفة 1.9 مليار جنيه بمحافظة المنيا

ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة
خالد الأسمر 9:41 م, الأحد, 21 مارس 21 9:41 م, الأحد, 21 مارس 21

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أكد الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه تم طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية  بـ5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة تقديرية مليار و932 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأضاف الجزار، أن ذلك لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، لافتا أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تسهم أيضا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأهالي بالريف المصري من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها.

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من جانبه، أضاف المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم طرح أعمال تنفيذ محطات مياه شرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأوضح، أن الأعمال تشمل تنفيذ 4 محطات مياه جديدة: بمراكز العدوة ومغاغة (محطة جزيرة شارونة)، (محطة مياه بنى حسن الشروق) بمركز أبوقرقاص، (محطة جنوب ملوى) بمركز ملوى، بالإضافة إلي تنفيذ توسعات (محطة مياه ديرمواس المرشحة)، وجارٍ عمل التصميمات والجسات لأماكن المحطات المقترحة.

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وأشار رئيس شركة مياه المنيا، إلى أنه تم  طرح تنفيذ  13 مشروعا لـ 81 قرية، وجارٍ  أعمال البت والترسية، بجانب بدء طرح أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه للمناطق المحرومة لـ17 مشروعاً بـ 104 قرى بمركز الجرائد.

وأوضح، أنه يتم التنسيق مع كل من محافظة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير بالمنيا، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحلها.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية

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