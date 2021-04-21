«الإسكان»: طرح أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري بأكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تمت إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة أكتوبر الجديدة، بنظام التخصيص الفوري، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تمت إتاحة قطعة أرض بمساحة ( 254.443 م2) ما يعادل 60 فداناً، بنشاط مخازن، وكذا تمت إتاحة قطعة أرض على الطريق الدائري الاوسطي بمساحة (5644 م2) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود: إنه يتم إتاحة أماكن قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني:

http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx

والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .