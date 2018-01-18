الإسكان: طرحنا 4 آلاف فدان للمشروعات الخدمية خلال الفترة الماضية

محمود زكيقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك فرصة استثمارية متاحة في المدن الجديدة، خاصة في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مناطق الصعيد مثل مدينة ناصر الجديدة وقنا الجديدة.وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن الهيئة أتاحت عددا من الأراض



محمود زكي

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك فرصة استثمارية متاحة في المدن الجديدة، خاصة في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مناطق الصعيد مثل مدينة ناصر الجديدة وقنا الجديدة.

وأضاف خلال كلمته في إفطار عمل سيتي سكيب، أن الهيئة أتاحت عددا من الأراضي الخدمية، طرحت الهيئة خلال الفترة الماضية أكثر من ٤ آلاف فدان للمشروعات الخدمية.

وأشار نائب وزير الاسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وسعت الفرص الاستثمارية في تلك المناطق الجديدة وذلك لتغير فكرة الاستثمار في القاهرة الكبرى فقط.

ولفت إلى أن المدن الجديدة بها بعض المشكلات التي تستهدف الهيئة حلها في الفترة الحالية.