الإسكان: ضح 60 مليار جنيه فى تنمية المدن الجديدة والجيل الرابع

❏ إنفاق 37 مليارًا من 2014 حتى 2017 لتطوير المدن الحالية و56 مليارًا خطة الهيئة للعام الجديد ❏ إنهاء 90 مشروع صرف صحى بتكلفة 20 مليارًا.. وتنفيذ 50 محطة معالجة فى 9 محافظات بالصعيد ❏ 97 % نسبة تغطية المحافظات من خدمات مياه الشرب و4 مليارات جنيه الخطة العاجلة لأعمال المرافقبدور إبراهيم

❏ إنفاق 37 مليارًا من 2014 حتى 2017 لتطوير المدن الحالية و56 مليارًا خطة الهيئة للعام الجديد

❏ إنهاء 90 مشروع صرف صحى بتكلفة 20 مليارًا.. وتنفيذ 50 محطة معالجة فى 9 محافظات بالصعيد

❏ 97 % نسبة تغطية المحافظات من خدمات مياه الشرب و4 مليارات جنيه الخطة العاجلة لأعمال المرافق



بدور إبراهيم

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على العديد من المحاور والملفات المهمة بصورة متوازية، استطاعت تحقيق نجاحات بها فى السنوات الأربع الأخيرة، منها توفير المسكن للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل عبر مشروعات متنوعة، وكذلك توفير الأراضى للمستثمرين، وتنمية وإنشاء مدن جديدة لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية، وكذلك تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى، ورفع نسبة التغطية بتلك الخدمات للمدن والقرى.

حاورت «المال» المهندسة راندا المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع المرافق، التى تحدثت عن العديد من المشروعات التى تتولى «الإسكان» تنفيذها حاليًا من إسكان ومحطات مياه وصرف صحى، وكذلك خطة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى الحالى.

قالت راندا المنشاوى إن إجمالى الإنفاق على تنمية المدن الجديدة من 2014 وحتى نهاية 2017، بلغ 37 مليار جنيه، تمثلت فى أعمال متنوعة من التطوير والمرافق والصيانة والإسكان وغيرها، وجارٍ ضخ ما يتجاوز 60 مليار لتنمية المدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغربى قنا وأسيوط وحدائق أكتوبر وواحة أكتوبر، وامتداد الشيخ زايد وغرب بنى سويف وملاوى.

ولفتت إلى أن خطة هيئة المجتمعات للعام المالى الجديد حوالى 56 مليار جنيه، وستولى الهيئة اهتمامًا بمدن الصعيد وتنميتها، وتنفيذ مشروعات متنوعة ومتكاملة تلبى احتياجات المواطنين للسكن وفرص العمل، وكذلك سيتم العمل على جذب المستثمرين لهذه المدن.

وأوضحت أنه بالنسبة للعروض الوحيدة المقدمة من شركات التطوير العقارى على الأراضى التى تم طرحها منتصف العام الماضى، بنظام الشراكة بين المجتمعات والقطاع الخاص، سيدرسها مجلس إدارة هيئة المجتمعات للبت فى تلك العروض من الناحية الفنية والناحية المالية أيضًا، وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمحور الإسكان فإن الوزارة تحرص على تلبية الاحتياجات السكنية لجميع أبناء الوطن، ومؤخراً تم طرح وحدات إسكان اجتماعى لأبناء الوطن من العاملين بالخارج، حيث رأت الوزارة أن هناك شريحة من العاملين بالخارج دخولهم لا تسمح بالحصول على وحدات سكنية، ولذلك تم طرح 18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، مناسبة لهذه الفئة.

ولفتت إلى أنه لم يتم حتى الآن تسعير الوحدات التى تنفذها الوزارة بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا لتغير الأسعار، وسيتم الانتهاء من عملية التسعير وطرحها قريبًا على المواطنين.

وأضافت أن العاصمة الإدارية تشمل وحدات إسكان اجتماعى، وستتم دراسة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع شركة العاصمة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب والصرف الصحى للمحافظات والقرى المحرومة فإنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى الفترة من 2014 حتى 2017؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 90 مشروع صرف صحى وإمداد 498 قرية بالخدمة بتكلفة 20 مليار جنيه، وتعادل تلك المشروعات ضعف ما تم تنفيذه خلال 20 عاماً.

وأشارت إلى أن نسبة تغطية محافظات الجمهورية من مياه الشرب النقية حوالى %97، وسيتم العمل فى الفترة الحالية على توفير الخدمة لمناطق التوسعات، والتى شهدت زيادات سكانية فى الآونة الأخيرة، كما سيتم بحث التركيز على تنفيذ أعمال تجديد وإحلال للمحطات القائمة وتعظيم الأصول بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنظيم المياه التابعة للوزارة؛ لاستيعاب الكثافات السكانية والاحتياجات المتزايدة التى شهدتها بعض المدن والمحافظات.

وأضافت أن نسبة التغطية من خدمات الصرف الصحى فى القرى ستصل إلى 19 % فى يونيو المقبل، ونستهدف الوصول إلى %40 خلال 2022، ومن المتوقع تخطى تلك النسبة فى ضوء المؤشرات الحالية ونسب الإنجاز.

وكشفت أن الخطة العاجلة للعام الحالى لأعمال المرافق تقدر بقيمة 4 مليارات جنيه، وخلال العام الماضى تمت المطالبة بـ15 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة فى المرحلة الحالية إنهاء العديد من المشروعات القائمة.

ولفتت وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف على مشروعات المرافق، إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من 50 محطة معالجة صرف صحى بــ9 محافظات فى الصعيد، ومن بين المحطات المقرر انتهاء تنفيذها 38 محطة بمعالجة ثنائية بإجمالى طاقة استيعابية 770 ألف متر مكعب فى اليوم، و12 محطة بمعالجة ثلاثية بطاقة استيعابية 314 ألف متر مكعب فى اليوم، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطات الجديدة إلى نحو مليون و84 ألف متر مكعب فى اليوم.

وتابعت، أن المحطات الجديدة يتم تنفيذها فى جميع محافظات الصعيد، وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بجانب محافظة الوادى الجديد.

وقد بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها فى مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، 106 مشروعات، بتكلفة 6 مليارات و563 مليون جنيه، بجانب 35 مشروعًا فى المدن الجديدة، بتكلفة 6 مليارات و843 مليون جنيه.

وأضافت راندا المنشاوى أن المشروعات تخدم 11 مليونًا و77 ألف نسمة، وهى 28 مشروع صرف صحى مدن، بتكلفة 3 مليارات و649 مليونًا، بطاقة استيعابية 331 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة 6 ملايين و385 ألف نسمة، و53 مشروع صرف صحى، بتكلفة مليار و634 مليون جنيه، بطاقة 125 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة 666 ألف نسمة، و25 مشروع مياه شرب، بتكلفة مليار و280 مليون جنيه، بطاقة 566 ألف متر مكعب فى اليوم، لخدمة 4 ملايين و26 ألف نسمة، بجانب 35 مشروعًا فى المدن الجديدة، منها 19 مشروعًا للصرف الصحى، و16 لمياه الشرب، بتكلفة إجمالية 6 مليارات و843 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ محطة تنقية مياه العاشر من رمضان ضمن منظومة المياه بالمدينة لخدمة مليون و200 ألف نسمة، ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه الفسطاط، وروافع الساحل الشمالى، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، وتوسعات محطة رفع عين شمس.

وأوضحت أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمعالجة المياه والحد من التلوث؛ بالتعاون بين وزارت منها الإسكان والرى، حيث إن هناك العديد من المصارف بالمحافظات تصرف فى مياه نهر النيل مباشرة، منها الرهاوى والرحيض والسلام، ويتم العمل على تطهير تلك المصارف، كمصرف الرهاوى، وذلك بالتعاون مع صندوق الإنماء الكويتى، والذى يقوم بتمويل عملية التطهير بموجب قرض حوالى 150 مليون دولار، ويربط مصرف الرهاوى حوالى 32 قرية، وكذلك يتم تطهير الرحيض، ويمر بمحافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية وتمول عملية التطهير بموجب قرض من البنك الدولى.

ولفتت إلى أن عدد المحطات التى تصرف فى مياه النيل 8 محطات، وستعمل الوزارة على تحويلهم إلى محطات معالجة ثلاثية على غرار محطة كيما أسوان، بتكلفة استثمارية مليار و700 مليون، ويجرى تنفيذ 52 محطة معالجة فى الصعيد بتكلفة نحو 12 مليار جنيه.

وأوضحت أن هناك برنامجًا لمعالجة 6 إلى 7 ملايين متر مكعب يوميًا للاستفادة منها فى مجال الزراعة، ويعتمد على عدة محاور، المحور الأول من المشروع وهو تنفيذ المعالجة المناسبة لمصرفى بحر البقر والمحسمة، وهو ما يعنى تحلية من 6 إلى 7 ملايين متر مكعب يوميًا طبقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من محطات المعالجة الثلاثية ستكون فى الصعيد، وهناك 119 محطة معالجة صرف صحى فى محافظات الصعيد بطاقة 1.8 مليون متر مكعب فى اليوم، وتتراوح المعالجة بين أولية وثنائية وثلاثية.