الإسكان : صرف التعويضات وهدم المبانى غير الآمنة بالدريسة

المال - خاص : صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم صرف تعويضات نقدية ١٠٠ ألف جنيه لكل وحدة بمنطقة الدريسة، بمدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، وذلك بناء على رغبة السكان، كما تم هدم جميع المباني غير الآمنة بالمنطقة، بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات

المال – خاص :



صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم صرف تعويضات نقدية ١٠٠ ألف جنيه لكل وحدة بمنطقة الدريسة، بمدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، وذلك بناء على رغبة السكان، كما تم هدم جميع المباني غير الآمنة بالمنطقة، بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية، وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفتها الجهة صاحبة الولاية علي أراضي المنطقة.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين “الإسكان” ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة “MOT ” التابعة لها، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة الدريسة، بمدينة كفر صقر، لافتا إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية تولى تمويل مشروع التطوير، بينما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة “MOT ” التابعة لها، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للسكان، وقامت محافظة الشرقية بتوفير المعدات اللازمة لهدم وإزالة المباني، ونقل المخلفات من المنطقة.