الإسكان : سعر بيع شقق أرض مطار إمبابة 4940 جنيهًا للمتر (تفاصيل)

تضمنت كراسة الشروط التى طرحتها وزارة الإسكان لبيع 820 وحدة سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة، أن سعر بيع المتر يبلغ 4940 جنيها، فيما تدور أسعار الوحدات ما بين 410 إلى 464.3 ألف جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ اليوم الإثنين 16/11/2020، إجراءات حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن الطرح الأول للمرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بخطوات الحجز للوحدات، أوضح وزير الإسكان، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation.com)،]www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور بدءاً من غدٍ.

وتابع وزير الإسكان : يستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة (وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى).

وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أكد نائب رئيس الهيئة، أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية:

(التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق “ACH”، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية “اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما) سارية ، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز)، فى أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة).

ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكداً أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكترونى (online).