الإسكان: سحب 199215 كراسة شروط لحجز أراضى القرعة

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم سحب 199215 كراسة شروط لحجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، بجانب دفع 109744 حاجزاً مقدمات الحجز حتى الآن.

وقال إن 80805 حاجزين دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 139559 كراسة شروط، بينما قام 25815 حاجزاً بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 49988 كراسة شروط، بجانب دفع 3124 حاجزاً مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وسحب 9668 كراسة شروط.

وأضاف أنه تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، وسحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء المقبل في الفترة من الـ 3 عصراً وحتى الـ 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، وهى آخر فرصة للحجز، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم سحب 47140 كراسة شروط، لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “سكن مصر” بمدن القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة، من فروع بنك التعمير والإسكان الـ 8 التي تم الإعلان عنها، موضحاً أن كراسات الشروط متوافرة لآخر يوم، من أيام الحجز، وهو 5 أكتوبر المقبل، وكل من سيطلب شراء كراسة شروط للتقدم للحجز سيحصل عليها، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكراً، إذ أنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات.‏