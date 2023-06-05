الإسكان: سحب قطع أراضٍ وحملة على المخالفات بالحي السادس فى 6 أكتوبر

وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بضرورة التصدى لظاهرة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وتطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين

موضحاً أنه تم تنفيذ قرار سحب لقطعة الأرض رقم ٢ بلوك ١٥/ ٥ مجاورة ٤ بحى غرب سوميد بما عليها من منشآت والتحفظ عليها ضمن ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،لمخالفة اشتراطات الترخيص بتحويل النشاط من سكنى لنشاط مصحة علاج إدمان.

وأضاف أنه تم تنفيذ قرار إزالة بالقطعة رقم ٣١٣ بالقرية السياحية الأولى، وذلك لمخالفة نشاط التخصيص من سكنى إلى مصحة علاج إدمان، وتم رفع عدادات المرافق ( المياه – الكهرباء) وضبط محتويات العقار من منقولات.

عدم تنفيذ كامل المشروع

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ قرار سحب لقطعة الأرض رقم ١ بالحى الثالث التوسعات الشرقية بمساحة ٢٢ فدانا وما عليها من منشآت، وذلك لعدم تنفيذ كامل مكونات المشروع “بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية “، مؤكداَ استمرار تنفيذ قرارات السحب الصادرة بكل حسم.

وفي سياق متصل، قاد المهندس عادل النجار، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير، أسفرت عن إزالة عدد من الظواهر العشوائية بمنطقة الحى السادس ” شارع الأخبار” أمام المحال المخالفة وكافيتريات ومطاعم وأنشطة مضرة بالبيئة وباعة جائلين.

حملات مكبرة

وأكد ” النجار” أنه سيتم استكمال باقى الحملات المكبرة خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات الشرطية والأمنية، مضيفاً أنه لن يُسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بجميع أشكالها ومظاهرها