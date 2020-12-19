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«الإسكان»: زيادة أسعار الرمل والزلط من 7.5% إلى 13.8% خلال عام

استقرت خلال الشهرين الماضيين
محمود زكي 2:55 م, السبت, 19 ديسمبر 20 2:55 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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شهدت أسعار الرمل والزلط استقرارًا خلال شهري “نوفمبر  – أكتوبر”  من العام الحالي 2020 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن أسعار الرمل الحرش سجلت حوالي 70 جنيها خلال مايو الماضي، وهو نفس السعر خلال شهر أكتوبر .

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ولفت إلى أن سعر المتر المكعب من الرمل خلال العام الماضي 2019 سجل 65 جنيها، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7.5% عن نفس الشهر من العام الحالي 2020.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر المتر المكعب من الرمل الناعم سجل حوالي 65 جنيها خلال شهر نوفمبر  الماضي، في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 60 جنيها وسجلت الزيادة 8.5% خلال عام.

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وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 120 جنيها خلال شهر مايو الماضي، في حين سجل المتر المكعب من زلط الفينو قيمة 165 جنيها خلال الشهر المذكور وهي نفس قيمة شهر أكتوبر .

وأوضح التقرير أن هناك زيادة في أسعار زلط الفينو بنسبة 13.8% خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2020.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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