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«الإسكان» : رصد وإزالة مخالفتي بناء خلال إجازة عيد الفطر بالعبور وسوهاج الجديدة

مسئولو أجهزة المدن الجديدة يكثفون المرور الدوري لمنع ارتكاب أى مخالفات
أحمد صبحي 3:05 م, السبت, 15 مايو 21 3:05 م, السبت, 15 مايو 21

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قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم رصد وإزالة مخالفة بناء بالحي الرابع أثناء المرور الدوري لمسئولي الإدارات المختصة بالجهاز خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة بأنحاء المدينة كافة، مشيراً إلى أن مخالفة البناء تمثلت في محاولة مالك القطعة زيادة غرف السطح بالمخالفة، حيث تم رصده وإجباره على إزالة المخالفة على نفقته، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية ضده.

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من جانبه، كثف المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، جهوده ومسئولو إدارات التنمية والأمن ورجال الجهاز المكلفين بلجان الطواريء لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وإحكام السيطرة على المخالفين ولمنع  ارتكاب أي مخالفات.

وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، إلى أنه تم رصد مخالفة تمثلت في  محاولة مالك إحدى القطع بناء دور مخالف وتمت الإزالة الفورية بمعرفة إدارات الجهاز المعنية.

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من جانبهم، كثف مسئولو أجهزة عدد من المدن الجديدة، المرور الدوري في أوقات متفاوتة لرصد ومنع أي  محاولات ارتكاب مخالفات والتعامل معها على الفور، كما طالبوا المواطنين بضرورة الالتزام والمساهمة فى تطبيق القانون، للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بقلم أحمد صبحي

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