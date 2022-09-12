وزارة الإسكان : حجم استثمارات العاصمة الإدارية تجاوز تريليون جنيه

قال نائب وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، المهندس خالد عباس، إن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة يتخطى تريليون جنيه حالياً.

وأضاف عباس، في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، أنه يتم العمل على تأسيس عدة شركات تابعة وتحويل شركة العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن الطرح في البورصة سيكون للشركات التابعة بعد الانتهاء من تأسيسها وليس للشركة القابضة.

وتابع :”حاليا نجهز نموذجا جديدا لطروحات الأراضي في العاصمة الإدارية يعتمد على الشراكة للمشروعات الكبيرة، كما يتم دراسة الطروحات القديمة والتفاوض مع المطورين حول ضغط مدد التنفيذ”.

تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من عدة مشاريع ضخمة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أن أصبح رئيساً في 2014، كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد.

تمثل العاصمة الجديدة شرق القاهرة مشروعًا من ثلاث مراحل يتوخى تحويل مساحة 700 كيلومتر مربع من الصحراء – أي ما يعادل حجم سنغافورة تقريبًا – إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكبرى الشركات وتضم أطول برج في إفريقيا.