«الإسكان» : حجز 81 وحدة بمباني المجمعات الصناعية في العاشر من رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إقبالًا من الراغبين فى حجز 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.

شراء 198 كراسة شروط حتى الآن

وأضاف أنه تم شراء 198 كراسة شروط لحجز 81 وحدة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

سحب كراسات الشروط بمقر الجهاز

على جانب آخر قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إن سحب كراسات الشروط وتقديم المستندات بمقر الجهاز بالكيلو 54 طريق “مصر/ الإسماعيلية” الصحراوي، حتى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر المقبل، وموعد إجراء القرعة العلنية 29 من نفس الشهر.

وأوضح أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة تتضمن صناعات (هندسية- كيماوية- بلاستيكية- نسيجية- غذائية- خشبية).