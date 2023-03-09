«الإسكان»: جولات تفقدية لمسئولي الوزارة فى مدينتى العبور والعبورالجديدة

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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينتي العبوروالعبور الجديدة، افتتح خلالها المقر الدائم لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة والمركز التكنولوجي للجهاز، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولى الجهاز، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، بالمستوي اللائق الذي ظهر به المركز التكنولوجي بجهاز مدينة العبور الجديدة، مؤكدًا أن ميكنة وتطوير العمل منهج لا رجعة عنه لرفعة وتقدم الوطن وخدمة مواطنيه، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الإسكان والمرافق ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )، وهو ما أثمر عن تطوير وميكنة 26 جهاز مدينة جديدة.وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن المركز التكنولوجي بالجهاز يشمل 19 شباكا، لتقديم جميع الخدمات، ومزود بأحدث وسائل البنية الرقمية، ويعتبر مركز خدمة المواطنين من أبرز المراكز في تطبيق خدمة الشباك الواحد في تقديم جميع الخدمات.

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومرافقوه، الطريق الذي يربط المدينة مع الطريق الدائري الأوسطي، والذي يعتبر منفذا وشريانا جديدا لسكان المدينة والمنطقة الصناعية، كما تفقد أيضا الطريق R4، والذي يعد شريانا حيويا وأول رابط للمدينة ما بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بطول ١٢ كيلو مترا.كما تفقد مسئولو ” الإسكان ” وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والتى يتم تنفيذها بالحيين ١٥ و ١٦ بالمدينة، وتابعوا سير العمل ونسب التنفيذ، والتي تراوحت بين ٥٥ % بالحى ١٦ و ٣٠% بالحى ١٥، و تفقدوا أيضاً نموذجا لتشطيب وحدة سكنية كاملة التشطيب بإحدى العمارات كنموذج لما سيكون عليه تشطيب كامل المشروع، وأشادوا بجودة التشطيبات.

وشدد على ضرورة الالتزام بإنهاء الوحدات طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، وإنهاء جميع الخدمات والمرافق قبل تسليم الوحدات لمستحقيها، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.

وقام المهندس عبد المطلب ممدوح، يرافقه المهندس كمال بهجات، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، بزيارة لمدينة العبور، لتفقد الأعمال الجارية للمشروعات المختلفة بالمدينة، حيث كان في استقبالهم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز.

واستهل الجولة، بزيارة محطة تنقية مياه العبور بطاقة إنتاجية (١١٠٠٠٠٠م/٣ اليوم ) بمراحلها الخمسة، والتي تخدم مدينة العبور ومدن ( العبور الجديدة & القاهرة الجديدة & بدر)، بخلاف مدينتي السلام والنهضة، للتأكيد على جاهزية الطلمبات والمرشحات وكذلك المولدات، نظراً لقرب فصل الصيف وزيادة احتياجات المواطنين من المياه، كما تابع متوسط استهلاك المدن خلال الفترة الماضية. وشدد ” ممدوح ” على ضرورة التنسيق بين مدينة العبور والمدن المستفيدة من المحطة لضمان استمرارية ضخ المياه لجميع المدن وتلافي أي انقطاع للمياه.

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المسطحات الخضراء الموجودة بالمدينة، للتأكد من رفع كفاءتها وعمل الصيانة اللازمة لها، والانتهاء من أعمال زراعة وتجميل المسطحات الخضراء الموجودة أمام جامعة بنها الأهلية بداية من مدخل الحي الترفيهي وحتى جهاز تنمية مدينة العبور.

وأكد المهندس أحمد رشاد، أن المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، والتي تم الانتهاء منها وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة يأتي في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين للارتقاء بالمستوي العام وحفاظاً على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العبور.