الإسكان: جهاز مدينة السادات يتسلم 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع

قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن الجهاز تسلم 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع 3/4 بوصة، وذلك في ضوء خطة الدولة وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس رجب سالمان، إلى أنه تم تلقى 532 طلب تعاقد على عداد مسبق الدفع، وتم الانتهاء من تركيب وتشغيل 441 عدادا فى مختلف المناطق والأحياء السكنية منذ استلام دفعة العدادات الأولى البالغ عددها 3000 عداد.

وأضاف أن جهاز المدينة قام بالتجهيزات الفنية والتدريبية للعاملين من أجل تنفيذ خُطة الدولة فى ترشيد الاستهلاك من المياه الصالحة للشرب.

كما نوه رئيس الجهاز عن أن العدادات قد تم برمجتها بحيث لا يتم انقطاع المياه فى الليل أو فى العطلات والإجازات الرسمية ولا يتم قطعها نهائيا بعد نفاد شحن الكارت إلا فى مواعيد العمل الرسمية فقط حيث يستمر العداد بالعمل وباحتساب تكاليف الاستخدام ثم إعادة خصمها من قيمة الشحن الجديد.

وأضاف المهندس رجب سالمان، أن الجهاز يقوم الآن بمخاطبة الجهات الخدمية والحكومية فى المدينة من أجل تنفيذ توجيهات الدولة فى إحلال العدادات القديمة وتغييرها بالعدادات المسبقة الدفع، من أجل ترشيد الاستهلاك.