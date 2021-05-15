الإسكان: جهاز حدائق أكتوبر نَفَّذَ خطة استثمارية بـ 482 مليون جنيه خلال شهر رمضان

الجزار: تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات الطرق والإسكان والمرافق بالمدينة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، نَفَّذَ خطة استثمارية بمشروعات المدينة بقيمة بلغت نحو ٤٨٢ مليون جنيه، خلال شهر رمضان الكريم.

وذلك في إطار دفع معدلات العمل التى تمت خلال الشهر الكريم، لافتاً إلى أن المشروعات شملت رفع كفاءة العديد من الطرق والمحاور الرئيسية وترفيق الأراضي، وتنفيذ وتسليم وحدات سكنية لمستحقيها.

كذلك البدء في تنفيذ وحدات جديدة بالمشروعات المختلفة، بجانب تنفيذ عدة أعمال للصيانة بالقطاعات المختلفة وأعمال الزراعة واللاند سكيب بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه تم خلال شهر رمضان تسليم 981 وحدة سكنية بمختلف المشروعات ( الإسكان الاجتماعي – سكن مصر – دار مصر)، بجانب البدء في تنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين”.

وأشار إلى دخول عصر الأبراج لمدينة حدائق أكتوبر من خلال البدء في تنفيذ ٧٤ برجاً بمنطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، حيث تم صب كميات خرسانة عادية ومسلحة تجاوزت الـ4 آلاف م٣، بمشروعات سكن لكل المصريين والأبراج على طريق الواحات، تنوعت بين صب قواعد عادية ومسلحة وأعمال خرسانات متنوعة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه في مجال الطرق، فالحديث يتسع للكثير من المشروعات، حيث تم رفع كفاءة وصيانة 20 ألف م٢ من الطرق الرئيسية والمحاور بالمدينة، بجانب تنفيذ 25 ألف م٢ بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ٣٩٠ فداناً، و ٢٦٢ عمارة، وكمية طرق مماثلة بمشروعات ترفيق الأراضي.

بجانب كميات بلدورات وصلت إلي 20 ألف متر طولي، وكميات إنترلوك 40 ألف م٢ بمختلف المشروعات، بينما شهد مجال الزراعة تفوقاً واضحاً حيث تم زراعة أكثر من ١٥٠ ألف متر مسطحات خضراء بالإضافة لأكثر من ١٥٠٠ شجيرة متنوعة بمشروع سكن مصر، ومشروع ١٠٤عمارات إسكان اجتماعي ذي طابع حديث.

وفي مجال التشغيل والصيانة، قال رئيس الجهاز: تم رفع كفاءة العديد من غرف المحابس لمحطات المياه، وتغيير وعمل صيانات متعددة للعمل على مرور الشهر الكريم بدون انقطاعات للمياه مع ضبط الضغوط بجميع أرجاء المدينة، كما تم استقبال ٣٧٥ شكوى متنوعة خاصة بشبكات المياه والصرف الصحي تم حلها جميعا.

وفي مجال الكهرباء، أضاف رئيس الجهاز: تم الانتهاء من المرحلة الثانية من شبكة كهرباء دار مصر وإطلاق التيار الكهربائي بمشروع ١٠٤ عمارات إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، تمهيداً لاستقبال السكان، وصيانة ٢٠٠٠ عمود إنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بمختلف المشروعات، بجانب أعمال الصيانة لأعمدة اللاند سكيب داخل مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي.

كما تم الانتهاء من ربط محطات رفع الفيوم ١ على مصدر إضافي للتيار الكهربائي لضمان التشغيل الأمثل في حالات الطوارئ وتجهيز ٣ مصادر إضافية لـ ٣ محطات رفع أخرى.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم تكثيف حملات النظافة في شهر رمضان على جميع المناطق بشكل دوري والطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي أسفرت عن إزالة كميات تقدر بنحو ٢٣٠٠٠ م٣ من المخلفات، بجانب إزالة القمامة بشكل دوري مع عمل حملات لمكافحة الحشرات والقوارض من خلال شركات الصيانة وأعمال النظافة والصيانة الدورية للعمارات.