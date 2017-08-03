الإسكان: جروبات فيسبوك تنشر أخبارا ضد مشاريعنا لمصلحة السماسرة

- ما نُشر عن تحديد 25 الف مقدم الحجز في مشروع سكن مصر غير صحيح - ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة سليمة ولم تحترق كما أُشيعبدور إبراهيم :قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بعض المواقع الإلكترونية دأبت في الفترة الأخيرة على نشر أخبار مغلوطة تتعلق ببعض المشروعات ا

– ما نُشر عن تحديد 25 الف مقدم الحجز في مشروع سكن مصر غير صحيح

– ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة سليمة ولم تحترق كما أُشيع

بدور إبراهيم :

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بعض المواقع الإلكترونية دأبت في الفترة الأخيرة على نشر أخبار مغلوطة تتعلق ببعض المشروعات التي تطرحها الوزارة، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، أو مشروع سكن مصر، أو طرح أراضي القرعة للمواطنين، أو أراضي المستثمرين وخلافه، بحثاً عن سبق صحفي غير صحيح، أو بهدف آخر يضر بالصالح العام.

وأوضحت :”على سبيل المثال، تم نشر شروط الحجز، وطرق السداد لمشروع “سكن مصر” قبل الإعلان عنها من الوزارة، عن طريق تسريب مسودة لإعلان الحجز كان يتم مناقشتها، وتم تعديلها بالكامل، وهو ما أثار بلبلة بين المواطنين، هل مقدم الحجز 25 ألف جنيه كما أعلنت بعض المواقع والصحف، طبقا للمسودة المسربة؟! أو 10 % من إجمالي ثمن الوحدة كما أعلنت الوزارة في الإعلان الرسمي المنشور بالصحف”.

وتابعت :” ومن الأخبار المغلوطة أيضاً، ما تم نشره اليوم فى أحد المواقع الإلكترونية عن احتراق ملفات العملاء في جهاز القاهرة الجديدة، وهو ما نفاه المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية المدينة، جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وجميع ملفات العملاء آمنة تماماً، وما حدث هو ماس كهربائي بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة بقاعة استقبال العملاء أدى إلى احتراقه”.

وأضافت أن بعض الجروبات الإلكترونية التى تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعى، للمنتفعين بمشروع تطرحه الوزارة، دأبت على نشر أخبار ضد هذا المشروع، لمصلحة السماسرة، الذين يقومون بشراء هذه الوحدات من أصحابها، ويتاجرون بها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة، منعاً لحدوث البلبلة بين المواطنين، وتضارب المعلومات والأرقام حول المشروعات التي تنفذها الوزارة، وهو ما يؤثر في الثقة بين الوزارة والمواطنين.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين، كما أهابت بالجهات المعنية اتخاذ الإجراءات ضد كل ما ينشر غير صحيح، ويؤثر في أهم قطاعات التنمية بالدولة حالياً.